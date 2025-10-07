Pallavolo: Akademia Sant’Anna, 3-1 all’esordio contro Club Italia | FOTO

Vince all’esordio Gruppo Formula 3 Messina. Al PalaRescifina, le Supergirls di coach Bonafede superano in quattro set le ragazze del Club Italia (3-1).Tanto equilibrio in un match dove il numero di errori è stato decisivo in molti momenti caldi dei set. Le giovani atlete del Club Italia hanno dimostrato tanta grinta, mettendo in campo una pallavolo di alto livello ma ad avere la meglio è stata la maggiore determinazione e concretezza di Messina. Domenica, ancora in casa. Arriva Clerici Auto Concorezzo. Inizio fissato per le ore 17.00.

Starting Six

Messina schiera in campo la diagonale Milanova-Viscioni, Carcaces e Zojzi le schiacciatrici, le centrali Campagnolo e Colombo, Ferrara libero. Risponde Club Italia con la palleggiatrice Magnabosco, Solovei sua opposta, Tosini- Susio come coppia di schiacciatrici, Bovolenta e Zanella al centro, Regoni libero.

Riepilogo del match

1°set (25-22)

Il primo punto giallo-rosso è firmato da Colombo. Subito break per Messina grazie al muro di Viscioni e all’ace della capitana Carcaces (4-1). Club Italia prova ad accorciare grazie agli attacchi di Susio ma Messina allunga sul +6 – merito di Zojzi e due tocchi di seconda della regista messinese – (14-8). Chiama il primo time-out del match coach Cichello, ma la sua squadra continua a non trovare coesione nel proprio sistema di gioco, con Zanella murata da Colombo e continui errori in attacco. (17-8). Chiama un altro time out Club Italia, e Solovei chiude il quasi interminabile turno al servizio di Carcaces. Magnabosco continua a sfruttare il centro, dando fiducia anche a Bovolenta.

Trova il massimo vantaggio Messina +11 (22-11) grazie ad un focoso turno al servizio di Viscioni che rende difficile alle avversarie costruire il proprio gioco. Ma è proprio nella fase finale del set che Club Italia inizia a conquistare break importanti (22-16) , grazie alle proprie attaccanti Susio, Tosini e all’opposta Solovei , costringendo coach Bonafede a chiamare time out. Continua la fase positiva delle ragazze di Coach Cichello, arrivando addirittura a -4 (24-20). Ma è proprio un errore al servizio di Magnabosco a chiudere il parziale.

Top Scorer: Ludovica Tosini 7 (Club Italia).

Errori: 7 (Gruppo Formula 3 Messina), 8 (Club Italia)

2° set (25-21)

L’avvio del secondo parziale è caratterizzato da una fase punto a punto (5-5). A cambiare il ritmo del set è Messina, grazie ad un muro di Viscioni su Susio e all’ attacco di Colombo +2 (7-5). Club Italia porta la parità (8-8) e si assiste a lunghi rally pieni di difese e contrattacchi, al termine dei quali sono le ragazze di coach Cichello a mettere il muso avanti (8-9). Un videocheck consegna di nuovo la parità, e le messinesi conquistano un break grazie all’ace di Campagnolo. Sembra di assistere alla fase iniziale del set, in cui regnava equilibrio tra le due formazioni. Prova coach Bonafede a cambiare costruzione del gioco sostituendo Milanova con Rizzieri; cambia anche Club Italia, inserendo la diagonale Spaziano- Caruso.

Le due squadre continuano a lottare (19-19). Viscioni prova a trainare la sua squadra, trovando un break importantissimo. Entra Felappi al servizio e la pressione nel campo di Club Italia inizia a senrtirsi, soprattutto dopo l’attacco di Zojzi che porta Messina al +2 (23-21).Due time out consecutivi chiamati da coach Cichello provano ad interrompere il ritmo alle messinesi, ma è un tentativo che non si concretizza: il muro di Viscioni chiude il set.

Top Scorer: Giulia Viscioni 7 (Gruppo Formula 3 Messina).

Errori:6 (Gruppo Formula 3), 7 (Club Italia).

3°set (18-25)

Una lucidissima Campagnolo apre il terzo parziale, portando messina subito al +2 grazie ad un muro e un ace. Allungano le messinesi +4 (7-3) – merito degli attacchi di Colombo e Zojzi-. E’ un Club Italia assente, di fatto i punti finora conquistati sono tutti dovuti ad errori messinesi: questo costringe coach Cichello a chiamare il primo timout e a cambiare la diagonale (8-3). Tosini e Solovei conquistano un break e provano ad accorciare, ma adesso nel campo messinese funziona davvero tutto e Carcaces e compagne trovano il +5 (13-8).

Primo time out Messina dopo un avvicinamento di Club Italia (13-11), con gli attacchi di Tosini e il muro di Solovei su Carcaces. Funziona la fase break di Club Italia ed è di nuovo parità (14-14). Si ribaltano gli equilibri e adesso sono le ragazze di coach Cichello a tentare la fuga +6 (16-22), trovando un ace su Oggioni e Felappi – entrate al posto di Carcaces e Zojzi- e ottimi attacchi. È Tosini a chiudere il parziale, con un attacco e un muro.

Top Scorer: Martina Susio 6(Club Italia).

Errori: 10 (Gruppo Formula 3 Messina), 6 (Club Italia).

4° set (25-20)

Parte bene Club Italia (0-2). Risponde la capitana messinese mettendo a segno i primi due punti messinesi del set, trovando la parità. Ma le ragazze di coach Cichello vogliono provare a tutti i costi a portare i giochi al quinto set e grazie ad un’eccellente Susio trovano il +3 (3-6). Il muro di Landucci e il turno al servizio di Rizzieri portano nuovamente in equilibrio il parziale (6-6), con una Messina che adesso deve dare il massimo per chiudere i conti. Tanto l’affidamento da parte di entrambe le squadre alle proprie opposte e la parità permane (12-12). Arriva il break messinese firmato dalla capitana Kenia Carcaces (15-13), la quale trascina la propria squadra al +4 (18-14) e arriva il primo time out di Club Italia. Doppio cambio per coach Cichello e le distanze si dimezzano, fino al -1 per Club Italia (20-19). Un errore in attacco di Caruso porta le messinesi a +3 (22-19) e il muro di Bovolenta non intimorisce la schiacciatrice messinese Zojzi. È l’attacco di Carcaces a chiudere il set e, di conseguenza, anche il match.

Top Scorer: Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina).

Errori: 9 (Gruppo Formula 3 Messina), 10 (Club Italia).

Le dichiarazioni post-match

Coach Fabio Bonafede: “è sempre difficile per noi qui a Messina aprire l’anno. L’ho detto e lo ridico. Il numero di amichevoli che possiamo fare è ridotto rispetto alle altre squadre, nonostante i numerosi sforzi della società per metterci nelle condizioni di poter partire bene. Qui iniziamo in modo molto cauto e guadagniamo capacità di gioco man mano che si sviluppano le partite di campionato. Stasera le ragazze hanno fatto una gran partita, molto più di quello che si è visto”.

“Il primo set è stato perfetto – prosegue il tecnico siracusano – tranne qualche buco che loro aggredivano in alcune rotazioni. Abbiamo incontrato una squadra molto più temibile di quello che si è visto perché, nel momento in cui calavamo con l’attacco e con la battuta, loro erano difficilmente prendibili. Le ragazze hanno difeso in modo egregio per essere la prima di campionato. I primi due set muravamo molto bene, eravamo lucidi dentro il campo. Poi è chiaro che sono usciti pure loro. Sono molto contento perché non erano un avversario facile. Nessuna gara sarà facile”.

“Abbiamo preparato la partita in un certo modo – conclude Bonafede -. Mi è piaciuto tanto il fatto che la squadra sia rimasta concentrata su quello che doveva e a lungo. Ho gradito meno il terzo set perché anche lì eravamo avanti di tre o quattro punti e li abbiamo sperperati, ma lo giudico come una conseguenza del fatto che, al di là di Kenia Carcaces e Martina Ferrara, la squadra è veramente giovanissima. Alla fine del terzo set abbiamo abbandonato il campo. Quest’anno chiedo alla squadra di essere sempre presente a se stessa, di giocarsela con tutti perché non abbiamo niente da perdere. Solo in quella parte è mancata ed era difficile riprenderla, ma nel quarto set siamo ripartiti”.

Giulia Viscioni: “oggi ci siamo divertite e penso che questa sia la base. Ce l’ha sempre richiesto il primo giorno Fabio Bonafede: l’entusiasmo è la nostra parola chiave. Divertirsi ci aiuta a giocare meglio, giocare tranquille, spensierate e oggi si è visto. Sono contenta che sia stato un divertimento globale. Ci siamo divertite tutte in più o meno tutti i momenti della partita, tranne il terzo set. Non è mancato l’entusiasmo, non è mancata la freschezza e sono molto contenta.

Non ho visto il tabellino ma il mio personale passa in secondo piano. Sono contenta del risultato, della prestazione e spero che questo possa essere solo uno dei tanti punti di partenza per arrivare ad uno degli obiettivi che ci siamo prefissati. I punti di crescita, i margini di miglioramento sono tanti, si aggiungono giorno per giorno perché siamo giovani. Spero che questo possa essere solo il punto di partenza di una stagione positiva per ricercare il nostro obiettivo”.

Il tabellino Gruppo Formula 3 Messina vs Club Italia 3-1 (25-22,25-21,18-25,25-20)

Gruppo Formula 3 Messina: Rizzieri 1, Zojzi 12, Colombo 6, Felappi 1, Ferrara (L) 0, Landucci 4, Viscioni 13, Campagnolo 6, Carcaces 20, Oggioni 0, Milanova 4, 1st Coach: F.Bonafede, 2nd Coach:F.Ferrara.

Club Italia: Spazziano 0, Caruso 4 , Spada 0, Solovei 15, Susio 13, Quero 3, Tosini 18, Bovolenta 7, Regoni (L) 0, Magnabosco 1, Moss 0, Zanella 2, 1st Coach: J.Cichello, 2nd Coach: M.Cresta.

Arbitri: Antonio Testa e Andrea De Nard.

Videocheck: Claudio Spartà.

Segnapunti federale: Davide Pennisi.

Durata set: 30’,30’,26’,31’.

Gruppo Formula 3 Messina: ace 5, bs 13, muri 10, errori 32.

Club Italia: ace 7, bs 11, muri 9, errori 31.

Attacco: 38%-34%.

Ricezione pos.: 52%-48%.

MVP: Kenia Carcaces (Gruppo Formula 3 Messina)