Pallanuoto, Smile Cosenza sconfitta a testa alta a Rapallo davanti al CT della Nazionale

Nonostante il risultato finale non abbia premiato la Smile Cosenza Pallanuoto, la sfida contro il Rapallo ha lasciato il segno per intensità, qualità e spirito di squadra. Nella cornice di un match ad alta tensione, disputato alla presenza del commissario tecnico della Nazionale italiana, le ragazze cosentine hanno offerto una delle migliori prestazioni stagionali, uscendo dalla vasca a testa alta contro una delle formazioni più attrezzate del campionato.

Il Rapallo si è imposto con autorità, ma la Smile ha saputo tenere testa per due tempi pieni, mostrando compattezza difensiva e buone trame offensive. A confermarlo è il tecnico cosentino, mister Occhione, che al termine della gara ha voluto sottolineare l’orgoglio per quanto visto in acqua: “sono contento della prestazione della squadra. Forse devo dire che fino al terzo tempo è stata la migliore prestazione di queste tre partite. Per due tempi siamo stati quasi alla pari contro una corazzata, e complimenti al Rapallo perché è una bellissima squadra. Poi siamo calati un po’, è subentrata la stanchezza e credo che anche gli errori individuali siano dovuti proprio a questo. È comunque una sconfitta che nel nostro percorso ci poteva stare e credo che dia fiducia alla squadra per il lavoro che stiamo facendo.”

Il match ha evidenziato una fase difensiva solida e una buona capacità di costruzione, nonostante qualche imprecisione sotto porta. Occhione ha voluto rimarcare anche il valore dell’avversario: “Abbiamo fatto una buona fase difensiva all’inizio e anche nella fase di attacco, malgrado qualche errore che attribuisco al merito dell’avversario, che ritengo abbia la difesa più forte del campionato. Ma le ragazze sono uscite a testa alta da un match veramente difficile.”

Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi impegni, con Padova e Brizz che rappresentano tappe cruciali per misurare la reale dimensione del gruppo: “guardiamo positivi al futuro. La testa deve essere proiettata a Padova e alla partita con la Brizz, che ci daranno una dimensione più reale di quello che sarà il nostro percorso. Le ragazze hanno dato tutto e hanno anche giocato una buona pallanuoto, per due tempi ottima. Anche nel finale abbiamo avuto le nostre occasioni per tenere il risultato più stretto. Complimenti alle ragazze, sono state brave”.

Una sconfitta, dunque, che non lascia strascichi negativi ma anzi alimenta la consapevolezza di poter competere con le migliori. La Smile Cosenza Pallanuoto continua il suo cammino con determinazione, pronta a scrivere nuove pagine di sport e passione.