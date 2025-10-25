Pallanuoto, Smile Cosenza Pallanuoto in trasferta a Padova: sfida di prestigio contro una big della A1

Trasferta di alto profilo per la Smile Cosenza Pallanuoto, attesa oggi alle ore 18 nella vasca della Plebiscito Padova per il quarto turno del campionato di Serie A1 femminile. Un appuntamento che promette emozioni e intensità, contro una delle formazioni più blasonate del panorama nazionale. Le venete, guidate da Stefano Posterivo — ex tecnico proprio della compagine cosentina — rappresentano una delle realtà più solide e ambiziose della categoria. Anche in questa stagione, Padova si candida con forza alla conquista dello scudetto, forte di un organico esperto e di una tradizione vincente. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Alessandro Carrer e Tiziano Petrini.

La squadra rossoblù allenata da coach Occhione arriva all’appuntamento dopo la sconfitta interna subita sabato scorso contro il Rapallo (9-16), un risultato che ha lasciato il segno ma non ha intaccato la determinazione del gruppo. L’unico successo finora è arrivato due settimane fa, nella convincente trasferta contro Civitavecchia (7-20), segno che il potenziale non manca.

L’ambiente è carico e consapevole delle difficoltà della sfida, ma anche desideroso di misurarsi con una delle “grandi” del campionato. Per le cosentine, sarà un’occasione per testare il proprio livello e cercare di sorprendere, magari sfruttando la motivazione di un incrocio che ha anche un sapore particolare, vista la presenza di Posterivo sulla panchina avversaria. Appuntamento dunque alle 18: occhi puntati sulla vasca di Padova per una sfida che promette intensità, tecnica e orgoglio.