Pallanuoto, colpo esterno della Smile Cosenza Pallanuoto: vittoria di carattere a Padova

Impresa in trasferta per la Smile Cosenza Pallanuoto, che espugna la vasca del Plebiscito Padova con un convincente 12-10, al termine di una gara dominata per tre tempi e gestita con maturità nonostante il ritorno delle padrone di casa nel finale. Le ragazze cosentine hanno costruito il successo con una partenza autoritaria: 5-3 il primo parziale, seguito da un netto 4-1 nel secondo tempo che ha indirizzato la sfida. Anche il terzo quarto ha visto prevalere la formazione calabrese (3-2), prima del fisiologico calo nell’ultima frazione, chiusa 0-4, che però non ha compromesso il risultato finale.

Decisiva la grande efficacia in superiorità numerica: la Smile ha capitalizzato 5 delle 9 occasioni con l’uomo in più, oltre a realizzare 2 rigori. Al contrario, Padova ha faticato a concretizzare, chiudendo con un 3/9 e due rigori a favore, uno dei quali è stato neutralizzato da una straordinaria parata di Nigro su Monterubbianesi nel quarto tempo. Sempre nel finale, Meijer ha colpito un palo su rigore, lasciando aperto uno spiraglio alle avversarie, che però non sono riuscite a completare la rimonta. Nel quarto tempo sono arrivate anche due uscite per limite di falli: Price per Padova e Miller per Cosenza, a testimonianza di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo.

Con questa vittoria, la Smile Cosenza conferma la propria crescita e manda un segnale forte al campionato: la squadra c’è, è solida e sa vincere anche lontano dalle mura amiche. Un successo che dà morale e punti pesanti in chiave classifica, in attesa dei prossimi impegni.