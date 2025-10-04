Palermo, vittoria pesante per 1-2 a La Spezia: entusiasmo, sofferenza finale e vetta della classifica! Inzaghi vola ancora

Una vittoria. Un’altra vittoria – dopo due pari – e la vetta della classifica. Il Palermo di Inzaghi vola, mantenendo l’imbattibilità dopo sette giornate e scattando al primo posto solitario in attesa del Modena. Primi, almeno per una notte, meritatamente, dopo il tris del Venezia al Frosinone. La squadra rosanero si conferma quasi perfetta in trasferta, sbancando il “Picco” di La Spezia, compagine in difficoltà dopo aver sfiorato la Serie A lo scorso anno. Gara mai in discussione se non, incredibilmente, nei minuti finali, dopo il rocambolesco 1-2 dei locali dopo un batti e ribatti in seguito a un rigore.

La partita

Gara quasi subito in discesa per i siciliani, che approcciano bene e cominciano ad attaccare, come al solito. Tanti palloni invitanti messi in mezzo da un delizioso Palumbo, altrettante le conclusioni, sventate dal portiere. Portiere che però non può nulla sul vantaggio ospite. Di chi? Di Pohjanpalo, in gol al primo pallone toccato. Palumbo mette dentro, non tocca nessuno, l’attaccante aggancia, se la aggiusta sul destro e mette dentro. 0-1. Entusiasmo alle stelle per i tifosi rosanero accorsi in Liguria con ombrelli al seguito, vista la grande pioggia caduta durante il match. La pressione del Palermo continua, anche dopo il gol, cominciando una ripresa che si apre sulla stessa falsariga e che porta al raddoppio: dopo una mischia, a deciderla di testa è l’ex Reggina Pierozzi, che fa 0-2 e mette la gara in ghiaccio. O forse no.

Il finale, infatti, è elettrizzante, proprio mentre il Palermo pensava di chiuderla in tranquillità. Mani di Blin su piazzato, rigore per i bianconeri: sul dischetto Lapadula si fa respingere il rigore di Joronen, ma sulla respinta c’è una mischia che penalizza Giovane, sfortunato a ricevere un rimpallo e a metterla dentro. 1-2 con cinque minuti, quelli di recupero, ancora da giocare. Un po’ di sofferenza, difesa e palla lunga per i rosanero, che alla fine possono esultare e scaricare anche un po’ di tensione accumulata con qualche scaramuccia nervosa nel finale.

Risultati Serie B, 7ª giornata

Sabato 4 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Mantova 0-0

Bari-Padova 2-1

Monza-Catanzaro 2-1

Venezia Frosinone 3-0

Ore 17.15

Spezia Palermo 1-2

Ore 19.30

Cesena-Reggiana

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00

Carrarese-Juve Stabia

Sudtirol-Empoli

Ore 17.15

Sampdoria-Pescara

Ore 19.30

Modena-Entella

Classifica Serie B

Palermo 15* Modena 14 Frosinone 14* Venezia 12* Avellino 12* Cesena 11 Monza 11* Juve Stabia 10 Sudtirol 9 Padova 8* Carrarese 7 Reggiana 6 Entella 6 Catanzaro 6* Empoli 6 Bari 6* Pescara 5 Mantova 4* Spezia 3* Sampdoria 2

*1 partita in più

Prossimo turno, 8ª giornata

Venerdì 17 ottobre

Ore 20.30

Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre

Ore 15.00

Frosinone-Monza

Mantova-Sudtirol

Pescara-Carrarese

Reggiana-Bari

Ore 17.15

Juve Stabia-Avellino

Ore 19.30

Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Modena

Ore 17.15

Empoli-Venezia

Ore 19.30

Catanzaro-Padova