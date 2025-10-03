Palermo, tensione al porto: duemila persone in corteo per Gaza

I manifestanti pro Palestina di Palermo, si sono radunati già ieri sera in piazza Politeama e hanno raggiunto il porto, bloccandone l’accesso e interrompendo la circolazione stradale. Il corteo è composto da circa duemila persone, tra cui tantissimi giovani. Le bandiere palestinesi e quelle di Potere al Popolo sventolano, con momenti di alta tensione con le forze dell’ordine.

I manifestanti sono stati poi bloccati dalla Polizia e dai Carabinieri in tenuta antisommossa, sono rimasti davanti al porto impedendo l’ingresso delle automobili. Il corteo si è poi avviato presso l’ospedale dei Bambini dove c’è già un presidio pro Gaza.