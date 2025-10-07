Palermo, siglato il primo accordo per le ferie solidali all’Hotel San Paolo

Le Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL (rappresentata da Giuseppe Aiello), Fisascat CISL (rappresentata da Stefano Spitaleri) e UILTuCS UIL Sicilia (rappresentata da Ida Saja) hanno sottoscritto, insieme alla Sea Beach Immobiliare S.R.L. (rappresentata dal Dott. Andrea Passannanti) il primo accordo, su Palermo, per l’attivazione delle ferie solidali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015.

L’accordo introduce la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori impiegati presso l’Hotel San Paolo, di cedere volontariamente e a titolo gratuito una parte delle proprie ferie o dei riposi maturati, consentendo così, a colleghe e colleghi, che attraversano situazioni personali o familiari di particolare difficoltà, di usufruirne. Questa intesa rappresenta un importante segnale di umanità e responsabilità collettiva, che va oltre la dimensione contrattuale per abbracciare quella della solidarietà concreta tra persone.

In un contesto lavorativo in cui spesso prevale la logica individuale, l’accordo testimonia la volontà condivisa di costruire un ambiente più inclusivo, empatico e attento ai bisogni reali delle lavoratrici e dei lavoratori. “Questo accordo non è solo un atto formale, ma un gesto di profonda sensibilità e coesione. È la dimostrazione che nei luoghi di lavoro è possibile praticare la solidarietà, trasformando un diritto individuale in un aiuto collettivo” – hanno dichiarato congiuntamente le parti firmatarie. Con la firma di questo accordo, le OO.SS. e la Sea Beach Immobiliare S.R.L. rafforzano il loro impegno nel promuovere una cultura del lavoro fondata sulla persona, dove il rispetto, l’ascolto e la collaborazione diventano strumenti concreti di benessere e sviluppo comune.