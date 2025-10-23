Palermo, si riunisce la direzione regionale del Pd Sicilia | INFO

Si terrà mercoledi 29 ottobre la direzione regionale del Pd Sicilia, convocata dal presidente Cleo Li Calzi, a partire dalle ore 17 presso la sede regionale, in via Bentivegna 63 a Palermo. Oltre al segretario regionale, Anthony Barbagallo, ai lavori – previsti anche in modalità da remoto – prenderà parte anche Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd, con delega al Terzo settore che per altro si tratterrà in Sicilia 3 giorni per una serie di incontri sul territorio finalizzati proprio all’ascolto con l’associazionismo e del Terzo settore.
Al centro dei lavori un confronto con il Terzo settore – alla presenza delle realtà regionali, sull’emergenza sociale a seguito degli ultimi fatti di violenza avvenuti in Sicilia – al fine di predisporre un programma di proposte con cui il Pd intende contrastare l’emarginazione sociale, la povertà culturale ed educativa alla base di questi episodi che si ripetono con preoccupante frequenza soprattutto tra le giovani generazioni.