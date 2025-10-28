Palermo, serata da dimenticare: clamorosa disfatta interna, il Monza passa al “Barbera” per 0-3

Per il Palermo piccolo primo segnale di crisi: dopo un inizio di campionato più che ottimo, la prima sconfitta stagionale sabato a Catanzaro e ora un'altra, clamorosa, perlopiù in casa, con un passivo pesante

Esultanza Monza a Palermo

Serata da incubo per il Palermo di Inzaghi. Un’altra sconfitta, per la prima volta in casa: al “Barbera” passa il Monza, segnando tre reti e confermando l’ottimo momento di forma. Dopo un avvio così così, Bianco accelera e ora è secondo, dietro alla capolista Modena, anch’essa sconfitta. Per il Palermo, invece, piccolo primo segnale di crisi: dopo un inizio di campionato più che ottimo, la prima sconfitta stagionale sabato a Catanzaro e ora un’altra, clamorosa, perlopiù in casa, con un passivo pesante.

Approccio di gara volenteroso, per i rosanero, ma il Monza tiene bene e più volte rischia di passare in contropiede. Proprio in una di queste occasioni, gli ospiti passano, con Dany Mota servito sul filo di fuorigioco: grande assolo in velocità per il giocatore dei lombardi, che supera il portiere e mette in rete. Il gol, a ridosso dell’intervallo, cambia l’inerzia del match. E infatti al 50′ Izzo raddoppia e chiude difatti la gara. Nella ripresa i rosanero non riescono a raddrizzarla e così al 95′ Azzi fa tris. Per i siciliani la vetta resta a -5, per via della sconfitta del Modena.

Risultati 10ª Giornata Serie B

Martedì 28 ottobre

Ore 20:30

Cesena-Carrarese 2-1
Empoli-Sampdoria 1-1
Frosinone-Entella 4-0
Palermo-Monza 0-3
Pescara-Avellino 1-1
Reggiana-Modena 1-0

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20:30

Juve Stabia-Bari
Mantova-Catanzaro
Spezia-Padova
Venezia-Sudtirol

Classifica Serie B

  1. Modena 21
  2. Monza 20
  3. Cesena 20
  4. Frosinone 18
  5. Palermo 16
  6. Reggiana 15
  7. Carrarese 14
  8. Juve Stabia 14*
  9. Venezia 13*
  10. Avellino 13
  11. Padova 12*
  12. Empoli 11
  13. Sudtirol 10*
  14. Entella 10
  15. Catanzaro 9*
  16. Bari 9*
  17. Pescara 8
  18. Sampdoria 7
  19. Spezia 6*
  20. Mantova 5*

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 11ª giornata

Sabato 1 novembre

Ore 12.30
Avellino-Reggiana

Ore 15.00
Carrarese-Frosinone
Padova-Sudtirol

Ore 17.15
Entella-Empoli

Ore 19.30
Palermo-Pescara

Domenica 2 novembre

Ore 15.00
Bari-Cesena
Catanzaro-Venezia
Modena-Juve Stabia

Ore 17.15
Monza-Spezia

Ore 19.30
Sampdoria-Mantova

