Palermo, serata da dimenticare: clamorosa disfatta interna, il Monza passa al “Barbera” per 0-3

Serata da incubo per il Palermo di Inzaghi. Un’altra sconfitta, per la prima volta in casa: al “Barbera” passa il Monza, segnando tre reti e confermando l’ottimo momento di forma. Dopo un avvio così così, Bianco accelera e ora è secondo, dietro alla capolista Modena, anch’essa sconfitta. Per il Palermo, invece, piccolo primo segnale di crisi: dopo un inizio di campionato più che ottimo, la prima sconfitta stagionale sabato a Catanzaro e ora un’altra, clamorosa, perlopiù in casa, con un passivo pesante.

Approccio di gara volenteroso, per i rosanero, ma il Monza tiene bene e più volte rischia di passare in contropiede. Proprio in una di queste occasioni, gli ospiti passano, con Dany Mota servito sul filo di fuorigioco: grande assolo in velocità per il giocatore dei lombardi, che supera il portiere e mette in rete. Il gol, a ridosso dell’intervallo, cambia l’inerzia del match. E infatti al 50′ Izzo raddoppia e chiude difatti la gara. Nella ripresa i rosanero non riescono a raddrizzarla e così al 95′ Azzi fa tris. Per i siciliani la vetta resta a -5, per via della sconfitta del Modena.

Risultati 10ª Giornata Serie B

Martedì 28 ottobre

Ore 20:30

Cesena-Carrarese 2-1

Empoli-Sampdoria 1-1

Frosinone-Entella 4-0

Palermo-Monza 0-3

Pescara-Avellino 1-1

Reggiana-Modena 1-0

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20:30

Juve Stabia-Bari

Mantova-Catanzaro

Spezia-Padova

Venezia-Sudtirol

Classifica Serie B

Modena 21 Monza 20 Cesena 20 Frosinone 18 Palermo 16 Reggiana 15 Carrarese 14 Juve Stabia 14* Venezia 13* Avellino 13 Padova 12* Empoli 11 Sudtirol 10* Entella 10 Catanzaro 9* Bari 9* Pescara 8 Sampdoria 7 Spezia 6* Mantova 5*

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 11ª giornata

Sabato 1 novembre

Ore 12.30

Avellino-Reggiana

Ore 15.00

Carrarese-Frosinone

Padova-Sudtirol

Ore 17.15

Entella-Empoli

Ore 19.30

Palermo-Pescara

Domenica 2 novembre

Ore 15.00

Bari-Cesena

Catanzaro-Venezia

Modena-Juve Stabia

Ore 17.15

Monza-Spezia

Ore 19.30

Sampdoria-Mantova