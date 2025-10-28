Palermo, serata da dimenticare: clamorosa disfatta interna, il Monza passa al “Barbera” per 0-3

Serata da incubo per il Palermo di Inzaghi. Un’altra sconfitta, per la prima volta in casa: al “Barbera” passa il Monza, segnando tre reti e confermando l’ottimo momento di forma. Dopo un avvio così così, Bianco accelera e ora è secondo, dietro alla capolista Modena, anch’essa sconfitta. Per il Palermo, invece, piccolo primo segnale di crisi: dopo un inizio di campionato più che ottimo, la prima sconfitta stagionale sabato a Catanzaro e ora un’altra, clamorosa, perlopiù in casa, con un passivo pesante.
Approccio di gara volenteroso, per i rosanero, ma il Monza tiene bene e più volte rischia di passare in contropiede. Proprio in una di queste occasioni, gli ospiti passano, con Dany Mota servito sul filo di fuorigioco: grande assolo in velocità per il giocatore dei lombardi, che supera il portiere e mette in rete. Il gol, a ridosso dell’intervallo, cambia l’inerzia del match. E infatti al 50′ Izzo raddoppia e chiude difatti la gara. Nella ripresa i rosanero non riescono a raddrizzarla e così al 95′ Azzi fa tris. Per i siciliani la vetta resta a -5, per via della sconfitta del Modena.
Risultati 10ª Giornata Serie B
Martedì 28 ottobre
Ore 20:30
Cesena-Carrarese 2-1
Empoli-Sampdoria 1-1
Frosinone-Entella 4-0
Palermo-Monza 0-3
Pescara-Avellino 1-1
Reggiana-Modena 1-0
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30
Juve Stabia-Bari
Mantova-Catanzaro
Spezia-Padova
Venezia-Sudtirol
Classifica Serie B
- Modena 21
- Monza 20
- Cesena 20
- Frosinone 18
- Palermo 16
- Reggiana 15
- Carrarese 14
- Juve Stabia 14*
- Venezia 13*
- Avellino 13
- Padova 12*
- Empoli 11
- Sudtirol 10*
- Entella 10
- Catanzaro 9*
- Bari 9*
- Pescara 8
- Sampdoria 7
- Spezia 6*
- Mantova 5*
* Una partita in meno
Prossimo turno Serie B, 11ª giornata
Sabato 1 novembre
Ore 12.30
Avellino-Reggiana
Ore 15.00
Carrarese-Frosinone
Padova-Sudtirol
Ore 17.15
Entella-Empoli
Ore 19.30
Palermo-Pescara
Domenica 2 novembre
Ore 15.00
Bari-Cesena
Catanzaro-Venezia
Modena-Juve Stabia
Ore 17.15
Monza-Spezia
Ore 19.30
Sampdoria-Mantova