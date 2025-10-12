Palermo, scorta al deputato La Vardera. Caronia (Noi moderati): “solidarietà al collega, voce libera e coraggiosa”

“Esprimo la piena solidarietà a Ismaele La Vardera, deputato regionale e collega al gruppo Misto, costretto a vivere sotto scorta. La Vardera, impegnato con coraggio nel raccontare realtà spesso scomode, ha dimostrato di essere una voce libera, capace di portare alla luce verità che talvolta fanno paura”. Così in una nota Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati a proposito della tutela disposta dalla Prefettura di Palermo al collega parlamentare ARS Ismaele La Vardera, che ha annunciato che vive sotto scorta, a causa delle settimane di tensioni e minacce legate alle sue denunce sulle infiltrazioni mafiose a Mondello.