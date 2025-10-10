Palermo, Rini (FdI): “il reparto di cardiochirurgia pediatrica del Civico un modello per tutto il Sud”

“L’Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia Pediatrica dell’ARNAS Civico, una struttura storica, rappresenta un modello per tutto il Sud. È centro di eccellenza per la diagnosi, il trattamento e la gestione delle cardiopatie congenite, sia in età pediatrica che negli adulti congeniti”, lo dichiara il segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Antonio Rini.

“Questa struttura di secondo livello – aggiunge Rini – è in grado di offrire prestazioni altamente specialistiche, garantendo un’assistenza completa e multidisciplinare che spazia dalla diagnosi prenatale agli interventi chirurgici complessi e al follow-up post-operatorio. Tale livello di specializzazione consente di assicurare cure di elevata qualità e di soddisfare bisogni clinici complessi, non sempre disponibili presso strutture generaliste”.

“Il reparto – aggiunge Rini – si distingue, inoltre, per una proficua collaborazione con importanti centri ospedalieri, in particolare con il Policlinico San Donato di Milano. Questa partnership corrisponde alla visione di buon governo, consente lo scambio continuo di competenze, la formazione costante del personale e il supporto specialistico durante gli interventi più complessi, assicurando un costante aggiornamento e miglioramento delle pratiche cliniche, ma mira a creare una struttura autonoma ed indipendente da altre. L’Unità Operativa è attiva ininterrottamente, garantendo assistenza 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, rispondendo tempestivamente alle esigenze cliniche dei pazienti”.

“È di indubbia evidenza – conclude – che il comportamento tenuto dall’azienda palermitana e scevro da qualsiasi esaltazione geografica, improntato a sobrietà e rispetto e finalizzato a sviluppare un network regionale per il benessere del bambino”.