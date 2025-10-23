Palermo, Rini (FdI): “grazie al governo regionale per risposta immediata e concreta a Borgo Nuovo”

“Il governo regionale ha dimostrato una vicinanza concreta e tempestiva al Comune di Palermo e alle famiglie assegnatarie dell’immobile vandalizzato a Borgo Nuovo assicurando i fondi per il ripristino dell’appartamento. Al presidente Renato Schifani e all’assessore Alessandro Aricò va il nostro ringraziamento perché su temi importanti come la legalità non hanno fatto attendere la risposta delle istituzioni”. Lo dice il presidente di FdI Palermo Antonio Rini.

“L’Istituto autonomo case popolari di Palermo ha già redatto il progetto e realizzato il computo metrico per la valutazione dell’impegno di spesa – aggiunge Rini -. Un riscontro immediato agli input giunti dal governo regionale. Sono queste le sinergie che i cittadini palermitani si attendono dalle istituzioni per una risoluzione immediata dei problemi”.