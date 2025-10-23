Palermo-Pescara, sarà una festa: il 125° compleanno, le leggende del club e la speciale prelazione | INFO

Palermo-Pescara, match valido per l’11ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma sabato 1° novembre 2025 alle ore 19.30 allo Stadio Renzo Barbera, sarà il momento clou della festa per i 125 anni del Club rosanero. Per l’occasione, il Palermo FC ha organizzato un ricco pre-gara con un ampio palinsesto di attività e intrattenimenti. Già a partire dalle ore 18.00, una emozionante cerimonia porterà sul prato del Barbera alcune indimenticate leggende rosanero in un contesto pieno di sorprese, oltre allo speciale dj set di Radio Italia con in consolle la speaker e dj Paoletta, una delle figure di punta della radiofonia italiana.

La vendita dei biglietti avrà inizio alle ore 13.00 di lunedì 27 ottobre. Per assicurarsi un posto per la partita del 125° anniversario, il Club lancia una speciale prelazione riservata a chi acquisterà un biglietto per assistere a Palermo–Monza entro le ore 23.59 di domenica 26 ottobre. I tifosi rosanero in possesso di tale requisito potranno acquistare, in prelazione, un biglietto per Palermo–Pescara entro le ore 15.59 di martedì 28 ottobre.

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket;

punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).

Fase 1 – prelazione

FASE 1 – PRELAZIONE PER I POSSESSORI DI BIGLIETTO PALERMO – MONZA (acquistato entro le ore 23.59 del 26/10/2025)

DAL 27.10.2025 ORE 13.00 AL 28.10.2025 ORE 15.59

Per usufruire della fase di prelazione sarà necessario inserire il “codice coupon” richiesto dal sistema.

Possessori di biglietto digitale acquistato online: il codice da inserire sarà il sigillo fiscale (codice alfanumerico di 16 caratteri presente sul biglietto di PALERMO-MONZA – “Sigillo Fiscale” o “S.F.” in basso al documento);

Possessori di biglietto acquistato tramite fidelity card: il codice da inserire sarà il numero della fidelity SIAMOAQUILE CARD su cui è stato caricato il biglietto di PALERMO-MONZA – (codice numerico di 12 cifre che inizia con “106”) + data di nascita dell’abbonato in formato ggmmaa, per un totale di 18 cifre.

Esempio: per codice fidelity “106000123456 e data di nascita “01/01/1998” inserire “106000123456010198”.

Fase 2 – vendita libera

La vendita libera dei biglietti inizierà martedì 28 ottobre alle ore 16.00 fino ad esaurimento disponibilità.

OMAGGI UNDER 14

I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, giovedì 30 ottobre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Intero: cedibile a tutti;

Ridotto donna: cedibile solo a donna;

Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;

Ridotto under 16: non cedibile;

Ridotto under 14: non cedibile;

Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.