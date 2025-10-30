Palermo-Pescara, Inzaghi annuncia cambi di formazione. E poi rivela: “qui è successa una cosa che non mi era mai capitata”

“Le sconfitte sono frutto di un momento. Non sono contento quando perdo, non dormo la notte e sto male. Ma bisogna analizzare le sconfitte e capire che tutti dobbiamo fare qualcosa in più per avverare il nostro sogno”. Così l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, in conferenza stampa in vista della partita di sabato con il Pescara, in programma alle 19.30 allo stadio Barbera e valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. “Mancano tante partite e dobbiamo stare sereni – ha aggiunto – sono fiducioso. Ringrazio chi ha applaudito dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monza, non mi era mai capitato. Abbiamo capito che non esistono corazzate e che dobbiamo diventarlo con il tempo, dimenticandoci delle ultime due sconfitte”.

L’allenatore rosanero ha anche parlato dei pochi gol segnati in dieci partite dagli attaccanti (quattro Pohjanpalo e uno Le Douaron): “Dobbiamo servirli meglio – ha spiegato Inzaghi – ma anche loro devono muoversi meglio. Se miglioreremo tutti, i gol torneranno. Formazione? Ci saranno – ha detto – quattro-cinque giocatori più freschi e rientrerà Bani in difesa. Sabato festeggeremo il compleanno del Palermo e dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto nelle prime otto partite”.