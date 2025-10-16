Palermo, parte la Targa Florio Classica 2025 | INFO e DATA

Prende il via la Targa Florio Classica 2025, appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi che per l’intero fine settimana arricchisce di fascino e prestigio la Sicilia ed in particolare le strade delle province di Trapani e di Palermo. Dopo la sobria ma seguita passerella cittadina, i gioielli di tecnica e tecnologia su quattro ruote hanno fatto rientro al Molo Trapezoidale. Domani, venerdì 17 ottobre la prima tappa che si svilupperà lungo “la via delle saline”.

La partenza dal Marina Yachting di Palermo è prevista per le ore 8.30, da lì gli equipaggi si muoveranno alla volta di Giuliano, Alcamo, Santa Ninfa e poi l’eccezionale ingresso nell’area archeologica di Selinunte dove a partire dalle ore 11.26 gli equipaggi faranno ingresso nell’area archeologica tra le più grandi d’Europa, estendendosi fino all’isola di Pantelleria e potendo godere della bellezza del tempio dorico dedicato al culto di Era. Dopo dei rilevamenti sulla statale in direzione del borgo marinaro di Torretta Granitola, nel Campobellese, patria della regolarità, gli equipaggi arriveranno a Mazara del Vallo per un controllo orario a Piazza della Repubblica. Ad attendere gli equipaggi alle 12.30 vi saranno le donne e gli uomini della Pro Loco, coordinati dal presidente Max Firreri, che doneranno prodotti tipici dell’artigianato del territorio.

Le straordinarie Cantine Florio di Marsala ospiteranno l’ormai tradizionale quanto affascinante momento conviviale, in un luogo emblematico dove i Florio ampliarono la loro lungimiranza imprenditoriale all’arte enologica, divenuta ulteriore icona delle meravigliose terre siciliane in genere e trapanesi in particolare. Dopo la sosta, gli equipaggi si muoveranno alla volta dell’affascinante borgo medievale famoso nel mondo di Erice, percorreranno la scenografica litoranea che dalla baia del monte Cornino si snoda fino alla nota località marittima di Castellammare del Golfo. Successivamente, sempre lungo la costa, la carovana farà rientro al Marina Yachting per il fine prima tappa.

Sabato 18, seconda e decisiva frazione sulle strade del mito, dove gli equipaggi ripercorreranno parte del “Circuito delle Madonie”. Le Ferrari SF90 XX Spider, le Ferrari 812 competizione Aperta, le Ferrari 12 Cilindri berlina e Spider sono alcuni dei modelli più iconici che hanno sfilato sulla pedana di partenza in Piazza Verdi tra i protagonisti del Ferrari Tribute to Targa Florio. Particolare interesse hanno destato le Classiche del Campionato Italiano Grandi Eventi come la Chrysler 72 del 1927, l’auto più anziana del lotto, la Lancia Aurelia B20 GT del 1952 e la Aurelia del 1957 del presidente di AC Palermo Angelo Pizzuto, sulla Lancia Aprilia del 1937 del Top Driver Giovanni Moceri e la Fiat 508 C dei vincitori 2024 Francesco e Giuseppe Di Pietra e la Mercedes 300 SL “Ali di Gabbiano” del 1955. Tutte le info come sempre su www.acisport.it e www.targa-florio.it