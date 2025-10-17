Palermo, mobilità a rischio nelle Madonie: M5S denuncia carenza cronica di corse | DETTAGLI

“Il servizio di trasporto pubblico su gomma dà e per le Madonie presenta molteplici criticità. Nel fine settimana, ad esempio, studenti universitari e pendolari, che da Palermo devono raggiungere i paesi dell’area delle Madonie, sono costretti a subire fortissimi disagi a causa della carenza di corse per raggiungere le località di residenza. Sovente in molti rimangono a terra, senza poter salire sui pullman diretti verso le Madonie. Le linee appaltate dalla Regione alla società Sais non sono adeguatamente servite.” Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Questa situazione non può più perdurare, per questa ragione ho richiesto un’audizione presso la quarta commissione dell’Ars dell’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò, del direttore generale del Dipartimento interessato, della Sais e del del presidente dell’Unione dei comuni delle Madonie Luigi Iuppa.

Occorre subito trovare soluzioni efficaci per garantire un servizio efficiente, all’altezza di una regione in cui la mobilità è anche un parametro di civiltà”.