Palermo, Marika Giannola entra in Fratelli d’Italia: la soddisfazione dei vertici del partito a Partinico

“Accogliamo con entusiasmo nel nostro partito il consigliere comunale di Partinico, Marika Giannola”, ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Raoul Russo. L’adesione è stata formalizzata ieri alla presenza del commissario regionale del partito, on. Luca Sbardella. “Questa decisione – ha aggiunto Russo – mi rende doppiamente felice, non solo per la naturale crescita del gruppo consiliare, ma soprattutto perché dimostra che Fratelli d’Italia è attrattivo anche tra i più giovani. Sono certo che, all’interno del nostro gruppo, Marika troverà il supporto necessario – in termini di esperienza e competenze – per arricchire il suo percorso politico e prepararsi ai prossimi appuntamenti elettorali”.

“L’adesione dimostra che la linea adottata dal partito a Partinico – fatta di chiarezza, coerenza e difesa dei nostri valori – è apprezzata e riscuote sempre maggiore consenso. Ringrazio Marika e il gruppo che la sostiene: con loro abbiamo già avviato, in queste prime ore, un proficuo confronto. Presto il direttivo si riunirà per assegnare alla consigliera Marika Giannola un ruolo adeguato anche all’interno degli organi del partito”, ha affermato il segretario cittadino Salvo Viola, accogliendo con entusiasmo la nuova adesione.

Di importante collaborazione ha parlato anche la consigliera metropolitana Vanessa Costantino: “Non posso nascondere la mia felicità per la decisione dell’amica e collega Marika. Non solo ha scelto Fratelli d’Italia, ma rappresenta anche la forza e la determinazione delle donne in politica, con la loro capacità di sintesi e il loro approccio diretto alle Istituzioni, senza troppi fronzoli”.

Grande entusiasmo anche da parte del capogruppo consiliare Ennio Morello: “Esprimo, a nome mio e di tutto il gruppo consiliare, il benvenuto a Marika Giannola, con la quale, in questi tre anni di lavoro nelle commissioni consiliari, abbiamo sempre collaborato e ci siamo spesso confrontati, condividendo posizioni e riflessioni”. Sono felice per la sua scelta, che premia la linea politica portata avanti finora dal nostro partito. Con un pizzico d’orgoglio, posso affermare che, se oggi Fratelli d’Italia è la seconda forza politica in consiglio comunale in termini numerici, è anche la prima per coerenza, unità di intenti e spirito di squadra, lontana da personalismi e divisioni”, ha concluso Morello.