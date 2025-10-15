Palermo, la Targa Florio Classica rende omaggio a Paolo Taormina

I 150 equipaggi, provenienti da tutto il mondo mostreranno sulle loro auto un adesivo con la scritta “CIAO PAOLO"

Automobile Club d’Italia ed Automobile Club Palermo esprimono sincero cordoglio per la morte di Paolo Taormina, il 21enne palermitano ucciso sabato notte davanti al suo pub nel centro di Palermo. I 150 equipaggi, provenienti da tutto il mondo, che prenderanno il via alla Targa Florio Classica 2025, domani, 16 ottobre, in piazza Verdi a partire dalle ore 18.00, mostreranno sulle loro auto un adesivo con la scritta “CIAO PAOLO” in segno di cordoglio e ricordo per la morte di un giovane che ha scosso l’intera comunità.

