Palermo, la comunità di FdI al consigliere Milazzo: “mai avuto dubbi sulla sua innocenza”

A dichiararlo sono Antonio Rini, segretario cittadino di Fratelli d’Italia che, a nome di tutti i componenti di Fratelli d’Italia, esprime la propria felicità per la fine del processo nei conforti di Milazzo

“Non abbiamo mai avuto dubbi sull’innocenza del capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale, Giuseppe Milazzo. A lui va la mia sincera soddisfazione per l’esito del procedimento che lo vedeva imputato per tentata concussione”, a dichiararlo sono Antonio Rini, segretario cittadino di Fratelli d’Italia che, a nome di tutti i componenti di Fratelli d’Italia, esprime la propria felicità per la fine del processo nei conforti di Milazzo.

“Milazzo – conclude –ha affrontato un percorso complesso con dignità, determinazione e integrità. Oggi questa vicenda si chiude definitivamente, consentendogli di voltare pagina e proseguire con rinnovata energia il suo impegno per il bene della nostra città e del nostro territorio”.

