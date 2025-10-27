Palermo, Inzaghi tra KO di Catanzaro e ostico Monza: “se nelle prossime nove ne perdiamo una, allora…”

“Io faccio il contrario di quello che fate voi, mi soffermo sugli aspetti positivi. Abbiamo analizzato la partita e ho detto alla squadra che se nelle prossime nove ne perdiamo una, allora significa che il nostro sogno si avvicina. Su nove partite abbiamo sbagliato il primo tempo di Catanzaro. Sono molto soddisfatto, abbiamo un’ottima classifica. Possiamo andare in giro a testa alta”. Così il tecnico rosanero Pippo Inzaghi ha commentato il KO di Catanzaro – il primo stagionale – e la prossima sfida, ovvero quella di domani in casa contro il Monza.

“Sapevo che sarebbe arrivata la prima sconfitta. I giocatori hanno capito che abbiamo sbagliato il primo tempo, succede, l’importante è che non capiti più. Li ho visti sereni, ho l’imbarazzo della scelta. Speriamo di regalare ai tifosi una vittoria. Dobbiamo avere serenità e razionalità. Non si può essere sempre perfetti. Pensiamo a cosa abbiamo fatto nelle prime nove giornate” ha aggiunto.

Sui singoli: “sono molto contento di Peda, ha sostituito Bani in modo meraviglioso. La gestione degli ammoniti? Pierozzi aveva rischiato il secondo giallo a Catanzaro. Ho 20 titolari, non lascio i quinti o i braccetti a rischio. Sono forti tutti, non voglio perdere il gruppo. Brunori-Le Douaron? L’alternanza è dettata dal tipo di partita che dobbiamo fare. Vasic è entrato in un momento difficile, ma ha giocato molto bene, come Corona. Non hanno avuto lo spazio che meritavano, devono avere pazienza. Ci daranno soddisfazioni. Il ruolo di Vasic è da mezzala o sottopunta, ma a Catanzaro volevo più cross”.