Palermo, Inzaghi euforico: “non vincevamo qui da 93 anni”

“La squadra è stata straordinaria. Non vincevamo qui da 93 anni. Ho sfatato prima il tabu Caserta, poi Castori e adesso D’Angelo. Sono molto soddisfatto, un successo su un campo difficile. Poi l’abbiamo riaperta noi nel finale”. Così mister Inzaghi al termine di Spezia-Palermo, vinto dai rosanero per 1-2.

“Questi numeri ci devono rendere orgogliosi, ma dobbiamo guardare avanti. Abbiamo da migliorare. La cosa che mi fa stare più sereno è che se manca qualche giocatore la mancanza non si sente, come ad esempio Bani. Pierozzi, Peda e Veroli hanno fatto benissimo. Adesso c’è la sosta, prendiamo tutto con le molle. Ho letto che abbiamo rallentato, continuiamo a rallentare così. La squadra aveva voglia di regalare una gioia a questa gente che anche sotto la pioggia non si è fermata. Sembrava quasi che giocassimo in casa. I tifosi avevano bisogno di vedere la squadra giocare e lottare così, anche se la strada è ancora lunga e tortuosa”.