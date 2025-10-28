Palermo, Inzaghi ammette: “anche io devo dare di più, ora poche chiacchiere”

Una sconfitta clamorosa, pesante nel risultato e un po’ inaspettata, più per il punteggio e per il cammino finora, ma non per l’avversario, comunque tra i più forti della categoria. Il Palermo cade in casa, colpito per 0-3 dal Monza. A fine gara, Inzaghi ammette: “dispiace, anche per il punteggio. Eravamo partiti molto bene, poi al primo rinvio abbiamo preso gol. Ora poche chiacchiere, non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora: serve una via di mezzo, equilibrio. I nuovi arrivati devono alzare il livello, così come chi è già qui, e anche io devo dare di più. Dobbiamo farci un esame di coscienza, ma dai momenti delicati si può anche uscire rafforzati. Dobbiamo ancora migliorare tanto. L’allenatore, quando non ottiene risultati, deve mettersi in discussione e capire cosa non funziona”.

“Abbiamo preso gol quando pensavamo magari di passare in vantaggio e non abbiamo reagito concretamente dopo il vantaggio. Facciamo i complimenti al Monza, ci rivedremo tra venti partite e vedremo che classifica avremo. I ragazzi sono arrabbiati e dispiaciuti, siamo affranti e io devo trovare gli accorgimenti giusti in fretta”.