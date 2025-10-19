Palermo International Half Marathon, Caronia: “non solo sport ma anche inclusione delle persone con disabilità”

“Oggi non si è celebrata solo una grande giornata di sport, ma anche un messaggio di speranza per le persone con disabilità. Il nuovo fondo regionale da un milione di euro per l’acquisto di protesi e ausili sportivi rappresenta un passo avanti significativo per la Sicilia. Con questo intervento vogliamo garantire a tutte le persone con disabilità la possibilità di praticare sport, a ogni livello, come diritto e come occasione di inclusione sociale”. Lo ha detto Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, promotrice del recente fondo regionale da un milione di euro per l’acquisto di protesi e ausili destinati agli atleti con disabilità, che stamattina ha partecipato alla XII Palermo International Half Marathon – Trofeo Packitalia, che si è svolta a Mondello.