Palermo, incidente sull’A19: feriti due motociclisti | DETTAGLI

Due motociclisti, un uomo e una donna, sono rimasti coinvolti in un incidente nell’autostrada A19, precisamente nello svincolo di Villabate. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco. La donna è stata traportata in ospedale in codice rosso ma cosciente, presso l’ospedale Civico di Palermo. A dare l’allarme il personale di un’ambulanza di Misilmeri che stava trasportando un bambino da Bagheria all’ospedale Di Cristina di Palermo.

Durante il tragitto l’equipaggio – composto dai soccorritori della Seus Maurizio La Lia e Vincenzo Fuschi e dal medico Giacomo Catania – ha notato una motocicletta a terra sulla carreggiata dell’A19. Nel giro di pochi istanti sono stati individuati un uomo e una donna, entrambi feriti, in un terreno un paio di metri al di sotto del livello dell’autostrada. L’uomo era più in prossimità della strada, mentre la donna si trovava in una posizione difficilmente accessibile a causa del terreno scosceso e della fitta vegetazione. Dopo l’immediata segnalazione, sul posto sono arrivate due ambulanze e i vigili del fuoco per il recupero della donna.

“Questo soccorso congiunto – ha commentato il presidente della Seus, Riccardo Castro – ha visto protagonisti 118 e vigili del fuoco, anche stavolta operativi nel momento del bisogno, Siamo orgogliosi di loro e della notevole professionalità che, nei rispettivi ruoli, mettono in campo per salvare vite”