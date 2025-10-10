Palermo, incendio nell’area esterna del parcheggio

L’area esterna dell’ARNAS Civico di Palermo inerente il parcheggio dipendenti (lato PS) è stata interessata da un incendio intorno alle ore 14:30. L’incendio è scaturito all’interno dell’area di cantiere dell’impianto di trigenerazione durante una fase di lavorazione che ha interessato la torre evaporativa esterna alla struttura principale. L’incendio è stato immediatamente domato dal Servizio Antincendio di presidio H24 dell’ospedale e successivamente sono sopraggiunti i vigili del fuoco constatando che lo stesso era già stato domato. Non sono stati riscontrati danni a persone o cose limitrofe.