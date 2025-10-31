Palermo, inaugurato il nuovo parcheggio della stazione | DETTAGLI

Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione del nuovo parcheggio presso la stazione di Palermo S. Lorenzo Colli. “Questa apertura rappresenta un segnale di fiducia e di collaborazione costruttiva, frutto di un dialogo positivo con Rete Ferroviaria Italiana, cosa che in passato non sempre si era registrata”. Lo dichiara Antonio Rini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Urbanistica.

“Alcuni risultati di questa collaborazione – aggiunge Rini che ha preso parte all’inaugurazione – si sono già concretizzati, come la realizzazione di un’area fitness nei pressi della stazione, su indicazione del Comune. Si tratta di interventi che contribuiscono a rendere più vivibili e attrattive le nostre aree urbane, migliorando la qualità dei servizi per i cittadini”.

“L’apertura del nuovo parcheggio – ha dichiarato Germana Canzoneri, consigliera comunale di Fratelli d’Italia presente questa mattina all’inaugurazione – rappresenta un segno tangibile di come la collaborazione tra le istituzioni possa tradursi in risultati concreti a beneficio della collettività. Un intervento che non solo migliora la vivibilità della città, ma testimonia anche l’importanza di una visione condivisa per lo sviluppo del territorio”.