Palermo, inaugurato il nuovo parcheggio della stazione | DETTAGLI

Lo dichiara Antonio Rini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Urbanistica

Inaugurato il parcheggio stazione San Lorenzo Colli

Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione del nuovo parcheggio presso la stazione di Palermo S. Lorenzo Colli. “Questa apertura rappresenta un segnale di fiducia e di collaborazione costruttiva, frutto di un dialogo positivo con Rete Ferroviaria Italiana, cosa che in passato non sempre si era registrata”. Lo dichiara Antonio Rini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Urbanistica.

“Alcuni risultati di questa collaborazione – aggiunge Rini che ha preso parte all’inaugurazione – si sono già concretizzati, come la realizzazione di un’area fitness nei pressi della stazione, su indicazione del Comune. Si tratta di interventi che contribuiscono a rendere più vivibili e attrattive le nostre aree urbane, migliorando la qualità dei servizi per i cittadini”.

“L’apertura del nuovo parcheggio – ha dichiarato Germana Canzoneri, consigliera comunale di Fratelli d’Italia presente questa mattina all’inaugurazione – rappresenta un segno tangibile di come la collaborazione tra le istituzioni possa tradursi in risultati concreti a beneficio della collettività. Un intervento che non solo migliora la vivibilità della città, ma testimonia anche l’importanza di una visione condivisa per lo sviluppo del territorio”.

