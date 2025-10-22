Palermo, in arrivo il primo Hard Rock Cafè del Sud Italia! E cerca già personale! | COME CANDIDARSI

E’ ufficiale, l’Hard Rock Cafè aprirà un suo ristorante nel Sud Italia. Palermo è la città prediletta per ospitare la celebre catena londinese di ristoranti tematici, che oggi ne conta ben 165 in tutto il mondo. Il locale palermitano si aggiungerà ai quattro presenti a Roma, Venezia, Firenze e Milano. La catena ha scelto come sede un palazzo storico di via Maqueda, dove prima si trovava l’Ovs. Ad annunciare l’apertura è stato l’assessore comunale alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, a Repubblica. L’assessore ha dichiarato come l’operazione rappresenti “un segnale importante di fiducia verso la nostra città e la sua capacità di attrarre grandi marchi internazionali”.

Sul sito dell’iconico brand già state pubblicate varie offerte di lavoro per la ricerca di personale proprio a Palermo. Sono diverse le figure professionali a cui ci si può candidare: dal responsabile dell’area vendite e marketing a responsabile di cucina; dall’operation manager agli assistenti del direttore generale. Clicca qui per saperne di più: https://careers.hardrock.com/jobs?utm_source=travelnostop&utm_medium=link&utm_campaign=main#job_location=IT-PALERMO