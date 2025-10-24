Palermo, il Parco Uditore spegne 13 candeline. I responsabili: “continueremo a proteggerlo senza mai arretrare di un passo”

“Buon compleanno #ParcoUditore! 13 anni fa aprivamo per la prima volta il cancello alla città. Dal 15 ottobre 2012 il nostro impegno per preservare questo spazio non ha mai smesso di crescere, e con esso sono cresciute anche le difficoltà che purtroppo ancora oggi dobbiamo affrontare tutti i giorni per far sopravvivere questo spazio verde, nonostante sia ormai chiaro a tutte e a tutti quanto la cittadinanza lo ami e lo pretenda. Continueremo a proteggere Parco Uditore senza mai arretrare di un passo, continueremo a pretendere che possa migliorare ogni anno di più, continueremo a chiedere a gran voce che sia riconosciuta la sua azione quotidiana di rigenerazione urbana e sociale per il territorio, e lo faremo sempre con il sorriso di chi sa di essere dalla parte giusta. Ad maiora!” Così in un post sui social i responsabili del Parco Uditore di Palermo, da tredici anni spazio verde a disposizione della città.