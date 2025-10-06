Palermo, il deputato Varrica (M5S) chiede un’audizione all’ARS per tutelare i lavoratori della Seli Kab di Carini

“Nelle scorse settimane avevo chiesto di discutere in Assemblea Regionale Siciliana il caso dei 120 lavoratori della Seli Kab di Carini. La nostra regione non può permettersi di perdere posti di lavoro. Oggi ringrazio il Presidente della Commissione Gaspare Vitrano per aver condiviso l’urgenza da me rappresentata di un’audizione dalla quale possa emergere un’azione istituzionale volta a tutelare il tessuto produttivo e occupazionale siciliano”. Lo annuncia il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica, promotore della richiesta di audizione in commissione Attività produttive all’ARS sulla vertenza dei lavoratori Seli Kab di Carini. Richiesta accordata dal presidente della medesima commissione.
“Entro un paio di settimane dunque il momento di crisi della Seli Kab verrà affrontato all’ARS in presenza della società, dei sindacati e del Governo regionale, che mi auguro vorrà cogliere questa sollecitazione istituzionale ad intervenire con tutti gli strumenti a sua disposizione” – conclude Varrica.