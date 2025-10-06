Palermo, il deputato Russo (FdI) sulla grande affluenza al Villaggio dell’Esercito: “un segno di riconoscimento per le Forze Armate”

“I numeri registrati dal Villaggio dell’Esercito a Palermo, con oltre 60mila visitatori, rappresentano la risposta più concreta alle polemiche sollevate da una parte della sinistra e da alcune sigle dell’associazionismo”. Lo dichiara Raoul Russo, senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che ha partecipato all’iniziativa. “L’affluenza dimostra chiaramente quanto i cittadini, palermitani e non solo, riconoscano il valore dell’Esercito e delle Forze Armate tutte, attribuendo loro rispetto e considerazione. Dispiace – ha concluso Russo – dover constatare che le proteste, talvolta violente, abbiano costretto le forze di polizia a un impegno straordinario. Ogni agente impiegato per garantire la sicurezza di una manifestazione pacifica è un agente sottratto al presidio del territorio. È un dato oggettivo che merita riflessione”.