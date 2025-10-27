Palermo, grande partecipazione alla seconda giornata di Expo Medicina 2025 | INFO e PROGRAMMA della terza giornata

Guardare al futuro attraverso l’innovazione tecnologica in Sanità è possibile. Intelligenza artificiale, robotica, strumenti chirurgici avanzati, nonché software per la gestione della salute sono i mezzi al centro dell’evoluzione scientifica. Grande partecipazione alla seconda giornata della 5ª edizione di Expo Medicina, il Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità, che è in corso alla Fiera del Mediterraneo di Palermo.

A caratterizzare Expo Medicina 2025 approfondimenti, dibattiti e incontri che stanno dando la possibilità a medici, dirigenti, amministratori del settore e istituzioni di confrontarsi sullo stato di salute della sanità in Sicilia e in Italia. Durante l’evento, esperti del settore hanno condiviso conoscenze e sfide attuali e future con approccio propositivo, non trascurando di analizzare le criticità della sanità nazionale, come quella che blocca la prescrizione di farmaci e innalza barriere nei confronti dei più deboli.

Oltre 1.400 partecipanti all’Open Day della Prevenzione

Intanto, bilancio più che positivo per la giornata di ieri, con il successo dell’Open Day della Prevenzione promosso dall’Asp di Palermo (nella giornata inaugurale di Expo Medicina), che ha registrato la presenza di numerosi cittadini in un solo giorno: ben 1.414 le prestazioni effettuate. Nel dettaglio: 23 mammografie, 34 pap test e HPV test, 50 Sof test per il tumore del colon retto, 59 screening audiometrici, 49 test per le malattie infettive sessualmente trasmesse, 116 screening del melanoma (con 3 epiteliomi rilevati), 54 per l’osteoporosi, 140 per il tumore della prostata, 92 per la tiroide, 174 per il diabete e le malattie croniche non trasmissibili, 60 screening oculistici (con 5 nevi coroideali da monitorare per sospetto melanoma della coroide), 108 visite di prevenzione cardiovascolare, 210 vaccinazioni, 66 screening visivi pediatrici e 66 logopedici, 21 interventi di prevenzione del randagismo, 42 prestazioni amministrative e 50 consulenze nutrizionali.

Gli eventi scientifici di oggi

Tanti gli eventi scientifici di oggi, tra i quali il simposio sulla ricostruzione mammaria post cancro e il convegno sulle soluzioni all’incontinenza urinaria. In ambito di salute della donna di rilievo è l’avvio del XVI Congresso AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) Sicilia, che ha avuto inizio nel pomeriggio, dal titolo “La salute della donna tra innovazioni scientifiche e politica sanitaria”.

Sino al 29 ottobre, 150 relatori nazionali e circa 400 partecipanti tra ostetrici e ginecologi, si confronteranno sullo sviluppo di modelli assistenziali innovativi per la salute della donna, contribuendo a definire una sanità più accessibile e moderna. Responsabile scientifico del congresso è Salvatore Incandela, segretario regionale AOGOI Sicilia, che fa il punto sull’impegno e le finalità dell’associazione:

“Durante i tre giorni del congresso ci occuperemo di tematiche relative all’ostetricia, quindi di come supportare e accompagnare la donna lungo tutto il percorso della gravidanza e sino alla nascita del suo bambino. Tratteremo di patologie ginecologiche in senso molto ampio, da quelle benigne, come i fibromi, sino agli argomenti attinenti l’oncologia ginecologica e degli aspetti che caratterizzano il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) regionale sull’endometriosi, e tanto altro”.

Gli appuntamenti di domani martedì 28 ottobre

Domani, alla terza giornata di Expo Medicina 2025, si affronterà il tema “ospedale sicuro” in un importante dibattito moderato dal caporedattore centrale di RaiNews.it, Luca Garosi. Ampio spazio sarà dedicato alle nuove tecnologie in chirurgia, alla dermatologia, e alla medicina di prossimità, nell’ambito della quale le nuove sfide sono, senza dubbio, le risposte ai bisogni complessi dell’utenza. Si parlerà, infine, di “politica sanitaria”, e in particolare, dell’esigenza di riformare il sistema degli acquisti centralizzati dei dispositivi medici. In allegato il programma di domani martedì 28 ottobre.

PROGRAMMA EXPOMEDICINA di martedì 28 ottobre 2025