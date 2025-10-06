Palermo è pronta ad ospitare Linus col suo “Radio Linetti” | INFO e DATE

La Patagonia Group ha annunciato che il Tour dello spettacolo “Radio Linetti”, approderà al Teatro Al Massimo di Palermo, venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, ore 21:00. Il Direttore artistico di Radio DeeJay, Linus porta in tour uno spettacolo pensato per intrattenere, far riflettere ed emozionare attraverso racconti di vita vissuta, ricordi e aneddoti inediti.

Un incontro con l’autenticità del Conduttore, che da sempre lo contraddistingue nel panorama nazionale. La narrazione scorre sulle note delle canzoni che hanno segnato la sua vita, creando una colonna sonora intensa ed evocativa in grado di instaurare un profondo legame emotivo con il pubblico. Sarà un imperdibile one man show che rivelerà il lato più autentico di una delle voci più iconiche del panorama radiofonico.

“La storia di Radio Linetti è un sasso gettato nello stagno della musica, i cerchi si allargano come i solchi di un vinile – dichiara Linus – Un disco suonato una sera in diretta su Instagram, poi un piccolo programma radiofonico casalingo durante il lockdown, con quel nome che diventa sinonimo di bella musica. Dopo il debutto teatrale a Milano la scorsa primavera, ora lo spettacolo diventa un vero e proprio show itinerante, ma senza perdere la sua caratteristica principale, il contatto diretto con le persone in un’atmosfera intima, con uno staging minimale: un leggio, un microfono e un muro di vinili, quelli che hanno segnato la mia vita. Il racconto musicale è infatti imprescindibile, perché la musica è sempre stata la mia passione e ha scandito tutti i passaggi della mia vita, dal mio esordio in radio nella primavera del 1976″.

Una delle più iconiche voci radiofoniche dei nostri tempi, Linus, vi aspetta al Teatro Al Massimo di Palermo, venerdì 7 e sabato 8 novembre 2025, ore 21:00. Biglietti disponibili su Ticketone, al seguente link:

https://www.ticketone.it/event/radio-linetti-live-teatro-al-massimo-20636995/?affiliate=IG4