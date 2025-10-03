Palermo è pronta ad accogliere Francesco Renga | INFO e DATA

Proseguono gli appuntamenti live di “ANGELO-VENTI”, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al suo pubblico i 20 anni della sua “ANGELO”, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. La prossima tappa del tour vedrà l’Artista tornare in Sicilia: l’appuntamento è per domani sabato 4 ottobre a Ventimiglia di Sicilia (PA).

Francesco Renga salirà sul palco allestito in Piazza Monsignor Lo Cascio ospite del Festival dei Due Borghi 2025 | Prima Edizione. L’iniziativa, finanziata dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea all’interno del programma NextGenerationEu, è organizzata dal Comune di Ventimiglia di Sicilia con Terzo Millennio srl – Progetti Artistici in collaborazione con Puntoeacapo Srl. Il concerto si terrà a ingresso gratuito e avrà inizio alle ore 22.00.

Il tour ANGELO-VENTI, che ha preso il via a maggio proseguendo per tutta l’estate 2025 in diverse città italiane, è una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi. Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.