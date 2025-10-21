Palermo, dopo Catanzaro si torna in casa: nell’infrasettimanale arriva il Monza. Info e prezzi della prevendita

Un pari faticoso ma che mantiene l’imbattibilità, sabato il Catanzaro e poi si torna in casa, in infrasettimanale. Il Palermo si gode il momento, è lì, in alto, ha assaporato la vetta solitaria ma è comunque vicino. Solidità difensiva e imbattibilità le carte di una garanzia come Inzaghi. Oltre, e non è una banalità, gli oltre 30 mila del Barbera, che domenica hanno portato al record stagionale di presenze. E siamo solo a ottobre.

Ora, dopo la trasferta a Catanzaro di sabato, l’altro pienone si attende per martedì 28 ottobre, dove alle ore 20.30 arriverà il Monza per il turno infrasettimanale. “Alle ore 12.00 di martedì 21 ottobre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Monza, valevole per la 10ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20.30 allo Stadio Renzo Barbera” si legge in una nota del club.

“Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

sito Vivaticket;

punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”)”.

ROSANERO EXPERIENCE

Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo. CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Intero: cedibile a tutti;

Ridotto donna: cedibile solo a donna;

Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;

Ridotto under 16: non cedibile;

Ridotto under 14: non cedibile;

Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.