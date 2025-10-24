Palermo, Di Dio (Confcommercio) sulla modifica del piano urbanistico: “si evita il rischio di una nuova desertificazione commerciale”

“La modifica all’articolo 8 va nella direzione più volte sollecitata da Confcommercio Palermo perché potrà favorire nuovi investimenti commerciali nelle aree D1 e D2 (le cosiddette ex zone industriali) dove insistono numerose attività imprenditoriali su superfici di media grandezza. Senza questa modifica, si sarebbe corso il rischio di una nuova desertificazione commerciale”. Lo ha detto la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, commentando la delibera approvata oggi dalla Giunta di Palermo che prevede la modifica del Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale.