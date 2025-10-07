Palermo, De Luca (M5S) lancia l’accusa: “nuovo incarico a Simona Vicari? La poltronite di Schifani ci porterà al disastro”

“Apprendiamo da un articolo di Qds.it a firma di Simone Olivelli, del nuovo incarico conferito da Schifani all’ex senatrice Simona Vicari, imputata in un processo per corruzione, che ora si occuperà pure di crisi idrica, oltre che di infrastrutture ed energia. È l’ennesimo esempio di poltronite di Schifani, dopo i tantissimi di questi anni, quello relativo all’AST e quello freschissimo sulla sanità, che rischia persino di mandare a gambe all’aria la giunta regionale. La mania del presidente di favorire amici e trombati della politica ci porterà al disastro”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Se – dice De Luca – Schifani si occupasse delle sorti della Sicilia come di quelle di chi gli sta a cuore, probabilmente faremmo concorrenza alla Svizzera in fatto di sanità, servizi e infrastrutture; e invece, per tanti aspetti, i fatti ci dicono che siamo più vicini al Burundi. Visto che l’ex parlamentare è imputata in un processo per corruzione, mai e poi mai, per ragioni di opportunità, avremmo pensato a un nuovo incarico che si aggiunge a quelli precedentemente assegnatigli. Evidentemente l’architetta ha competenze che spaziano da un capo all’altro dello scibile umano, per cui è impossibile farne a meno”.