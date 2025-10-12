Palermo: circa 2 mila persone hanno partecipato alla fiaccolata per Paolo Taormina, c’è anche la madre

Palermo, duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria delle vittime della violenza organizzata dopo l'omicidio di Paolo Taormina

Fiaccolata Palermo - morte Taormina
Foto Ansa

Duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria delle vittime della violenza a Palermo organizzata dopo l’omicidio di Paolo Taormina. Alla manifestazione hanno partecipato la madre di Paolo, Fabiola Galioto, e la sorella Sofia, entrambi in lacrime e disperati per quanto successo al congiunto. I cittadini hanno sfilato fino al Teatro Massimo con in mano candele o telefonini accesi.

Alla fiaccolata, oltre ai familiari di altre vittime di  violenza, hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore Anello e il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo” Chinnici.

