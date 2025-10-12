Palermo: circa 2 mila persone hanno partecipato alla fiaccolata per Paolo Taormina, c’è anche la madre

Duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria delle vittime della violenza a Palermo organizzata dopo l’omicidio di Paolo Taormina. Alla manifestazione hanno partecipato la madre di Paolo, Fabiola Galioto, e la sorella Sofia, entrambi in lacrime e disperati per quanto successo al congiunto. I cittadini hanno sfilato fino al Teatro Massimo con in mano candele o telefonini accesi.

Alla fiaccolata, oltre ai familiari di altre vittime di violenza, hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore Anello e il capogruppo di “Lavoriamo per Palermo” Chinnici.