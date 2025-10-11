Palermo, anziano scomparso da 10 giorni ritrovato senza vita al nono piano dell’ospedale Villa Sofia | DETTAGLI

“Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato in ospedale lo scorso 30 settembre per essere visitato e dal pronto soccorso e da lì è sparito” sono queste le parole dei parenti di Giovanni Cuvello, 73 anni, pensionato, che è stato trovato senza vita. L’uomo si era recato 10 giorni fa in ospedale, da quel momento si è perso ogni contatto. Il suo corpo è stato ritrovato ieri, all’ospedale di Villa Sofia di Palermo, al nono piano del padiglione polichirurgico sopra il pronto soccorso.

Nei dieci giorni trascorsi si sono attivate le ricerche da parte dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile, che hanno controllato anche la zona attorno all’ospedale, ultimo luogo dove è stato Cuvello. E’ stata setacciata anche la Favorita, il grande parco che si trova non distante dall’ospedale. Ma alla fine l’uomo da Villa Sofia non si era mai spostato.

Ieri sono intervenuti anche gli agenti del commissariato San Lorenzo.

La Procura di Palermo, dopo l’ispezione medico legale, non ha ritenuto necessaria un’autopsia e ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Familiari che chiedono che “si indaghi e che si accertino le responsabilità di quanto successo“. “Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia – dicono dall’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, ma attendiamo l’esito delle indagini perché è necessario chiarire cosa è accaduto. Gli organi competenti, da noi subito contattati, accerteranno le circostanze“.