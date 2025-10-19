Palermo, Amodeo (Lega) sul recupero delle tribune della Targa Florio: “una sfida che unisce le persone col territorio”

“La recente apertura del cantiere per la riqualificazione delle Tribune storiche della Targa Florio segna una tappa fondamentale per il nostro territorio. Un intervento atteso e importante, che riaccende l’orgoglio e la memoria della gloriosa Targa Florio, ma che deve diventare anche l’occasione per guardare avanti, con una visione di sviluppo condivisa e duratura.” Lo afferma Giuseppe Amodeo, vice commissario provinciale della Lega a Palermo.

“Proprio per questo lanciamo una proposta concreta e ambiziosa: la nascita di una Fondazione, un organismo capace di mettere insieme le migliori energie istituzionali e territoriali, dai Comuni di Cerda e Termini Imerese all’ACI e alla Città Metropolitana di Palermo, per dare vita a un modello di governance condivisa e moderna. Un soggetto che sappia valorizzare un patrimonio unico e trasformarlo in motore di crescita, turismo e identità per tutto il comprensorio.”

“Una Fondazione che diventi la casa della Targa Florio, luogo di progettazione, promozione e gestione integrata degli eventi, dei percorsi museali, della formazione e delle attività legate al mondo dei motori, della cultura e delle eccellenze del territorio. Non solo memoria, ma futuro. Un futuro che genera economia, lavoro e turismo stabile, capace di raccontare le Madonie, Termini Imerese e tutto il comprensorio. La cittadella di Florio non è solo una pagina di storia, ma una piattaforma di rilancio. Dalla collaborazione tra territori può nascere una nuova idea di sviluppo che unisce tradizione, turismo e innovazione. È il momento di costruire insieme questa visione, con coraggio e con la consapevolezza che la rinascita della nostra area passa da Termini Imerese, cuore industriale e culturale del territorio.” aggiunge

“La Fondazione può diventare il cuore pulsante di una rete territoriale stabile, capace di mettere a sistema risorse, competenze e progettualità, trasformando un simbolo del passato in una leva strategica per il futuro. Perché il rilancio delle nostre comunità nasce dalla capacità di fare squadra, dal valore delle idee e dalla determinazione di chi crede davvero nella propria terra e nella sua gente. È questa la sfida che vogliamo vincere, insieme”. conclude.