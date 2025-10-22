Palermo, al Teatro Savio arrivano i “Dinosauri Vivi”

Palermo si prepara a vivere un fine settimana straordinario all’insegna dell’avventura e della scoperta. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 ottobre, il Teatro Savio (in Via Evangelista Di Blasi) ospiterà il divertente spettacolo “Dinosauri Vivi”, un evento imperdibile per famiglie, bambini e appassionati del mondo preistorico. Un live coinvolgente e interattivo, ideato da Flavio Colombaioni e promosso dalla nota compagnia “Il Circo di Pinocchio“, che unisce intrattenimento e finalità educative: i dinosauri animatronici, realisticamente riprodotti, sono messi in scena per suscitare meraviglia, ma anche per veicolare messaggi importanti sul rispetto ambientale e la lotta al bullismo.

I giganteschi rettili trasporteranno il pubblico indietro nel tempo, quando dominavano la Terra. Tra luci, suoni e sorprendenti effetti speciali, i protagonisti saranno dinosauri animatronici realistici, capaci di camminare, muoversi e ruggire come se fossero vivi. Ma non si tratta solo di uno show spettacolare: “Dinosauri Vivi” è anche un’esperienza educativa, che insegna in modo divertente le curiosità sulla vita, l’evoluzione e l’estinzione di queste incredibili creature.

Lo spettacolo è adatto a tutte le età ed è davvero un’occasione unica. Portare uno spettacolo così innovativo a Palermo significa offrire al pubblico siciliano un’esperienza rara, unendo intrattenimento con scienza e riflessione.

Che siate piccoli paleontologi in erba o adulti curiosi, “Dinosauri Vivi” promette un viaggio emozionante nel passato, tra scienza e spettacolo. Un evento perfetto per imparare divertendosi e vivere un weekend diverso dal solito, in compagnia dei giganti della preistoria.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Teatro Savio o i canali social dello spettacolo.

Non perdete l’occasione di incontrare i dinosauri dal vivo.

Gli orari degli spettacoli: