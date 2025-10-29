Palermo, abbandono e degrado nella villetta Giuseppe Siciliano: l’appello del WWF Sicilia Occidentale | FOTO e DETTAGLI

“E’ stata inviata via PEC al Sindaco e agli enti comunali preposti la seguente segnalazione sul degrado di una villetta in zona Calatafimi a Palermo. La presente per segnalarVi la situazione di estremo degrado della villetta in oggetto che è sita a Palermo all’angolo tra le vie Giuseppe Arcoleo e Giuseppe Pagano. Tra l’altro si nota una potatura quantomeno anomala dello splendido carrubo INFIORE che offre ombra e ristoro a gran parte della villetta. La villetta è stata dedicata alla memoria di Giuseppe Siciliano, vittima del tragico crollo della palazzina di Via Pagano nel 1999.” E’ quanto detto in un appello dai vertici del WWF Sicilia Orientale sulla villetta Giuseppe Siciliano, Via Pagano, a Palermo.

“Pensiamo che adoperarsi per tenere pulito e decoroso tale sito è un obbligo morale che una civile società dovrebbe mantenere. Per il seguito di vostra competenza, in allegato le condizioni attuali del sito dalle foto di nostri referenti sul posto di stamattina 29/10/202 .Ci aspettiamo una pronta sistemazione di quanto sopra.” concludono