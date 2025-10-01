Pace del Mela, il rammarico del Sindaco e del Comune sulla chiusura della Cargill: “grande amarezza, negli anni ha rappresentato lavoro e speranza per tante famiglie”

“Apprendiamo con grande amarezza e profonda preoccupazione la decisione annunciata da Cargill di chiudere lo stabilimento di Giammoro, una realtà che negli anni ha rappresentato lavoro, dignità e speranza per tante famiglie del nostro territorio. Non si tratta solo di numeri o di posti di lavoro, ma di persone, di professionalità, di sacrifici quotidiani che rischiano di andare perduti.” hanno dichiarato in una nota stampa il Sindaco di Pace del Mela e il Comune di Pace del Mela.

“È incomprensibile che presunti costi energetici o difficoltà di mercato vengano usati come giustificazione per una scelta che appare invece legata a strategie aziendali orientate a favorire altri stabilimenti europei, a discapito della Sicilia. Una decisione che colpisce ingiustamente la nostra comunità e che non possiamo accettare in silenzio.”

“Il Comune di Pace del Mela, insieme al Sindaco, sostiene con determinazione la richiesta di un tavolo istituzionale con Regione Siciliana, Assessorato alle Attività Produttive, Comuni del territorio, organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali. È necessario fare chiarezza sulle reali intenzioni della multinazionale

e individuare, tutti insieme, le soluzioni più concrete per garantire

la continuità produttiva e occupazionale del sito.” hanno sottolineato.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale si schierano al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie. Siamo pronti a fare la nostra parte, anche coinvolgendo il Governo nazionale, perché difendere questo stabilimento significa difendere il futuro produttivo del nostro territorio. La comunità di Pace del Mela non resterà indifferente: siamo e saremo accanto a chi oggi vede messo in discussione il proprio lavoro e la propria vita.”