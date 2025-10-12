Pace a Gaza, Trump presiede un vertice in Egitto fra i big mondiali: presente anche Meloni

Donald Trump in persona, insieme ad Abdel Fatah al-Sisi, presiederà, nel pomeriggio di domani, lunedì 13 luglio, un vertice fra i principali leader del mondo dedicato alla pace a Gaza e più in generale in Medio Oriente. Vi prenderanno parte i leader di una ventina di Paesi, fra cui Emmanuel Macron, Keier Starmer, Recep Tayyip Erdogan che nelle ultime settimane ha intensificato i suoi sforzi di mediazione, Antonio Guterres, e Pedro Sanchez. Presente anche l’Italia, che ha giocato un ruolo importante nelle mediazioni di pace a Gaza e nel dialogo con Israele, sposando fin da subito il piano Trump, con Giorgia Meloni.

Non saranno presenti, invece, rappresentanti di Israele e di Hamas, come conferma il “Times of Israel”. L’obiettivo del vertice è “porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, rafforzare l’impegno per arrivare alla pace e alla stabilità in Medio Oriente, e aprire una nuove era nella sicurezza e stabilità della regione“.

Prenderà parte al summit per l’Unione europea, il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il piano per la pace a Gaza messo a punto da Donald Trump “offre una vera possibilità di costruire una pace giusta e duratura e l’Unione europea è pienamente impegnata per sostenere questo sforzo e contribuire alla sua attuazione“, ha sottolineato Costa.