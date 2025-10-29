Pace a Gaza, La Russa: “ProPal volevano protesta in stile nuovo Vietnam, sono rimasti delusi”

In Medio Oriente c’è un “importante spiraglio di pace che non è più uno spiraglio, ma è una bella prospettiva concreta anche se non del tutto realizzata perché chi rema contro una pace duratura c’è e si vede, a partire da Hamas che questa volta non può addossare a Israele le colpe dei morti palestinesi, perché li ammazza lui. C’è ancora un clima che bisogna controllare bene e verificare non faccia saltare questa pace faticosamente avviata, neanche raggiunta“. Lo ha dichiarato Ignazio La Russa, presidente del Senato, a ‘L’Italia chiamò’, la radio dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia.

“Io credo che molti che erano così pronti a trasformare per lungo periodo tipo Vietnam la battaglia pro Palestina sono rimasti delusi – aggiunge -. Al Senato c’è stato un parlamentare che ha votato contro il suo gruppo, che si asteneva sul piano Trump, perché forse il giocattolo veniva meno. Ma era un giocattolo pericoloso per la vita di bambini, donne, uomini e non si può che gioire di questo percorso di pace“.