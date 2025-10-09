Pace a Gaza, il meme virale di Trump: tratta ‘da terrorista’ con i terroristi “faccio esplodere tutto?” | FOTO

Anche quando si parla di guerra, i social riescono, ogni tanto, a stemperare la tensione. Complice la pace a Gaza, firmata nella notte di ieri con un accordo che ha dato il via alla prima fase del piano di Donald Trump, sono fioccati anche i primi meme. Fra i tanti, uno ha colto particolarmente nel segno sottolineando il cambio di approccio dell’Amministrazione USA nel trattare con Hamas. Una ‘novità’ che ha portato i suoi frutti.

Nella simpatica grafica, infatti, si possono vedere Obama e Biden che, chiamando Hamas, chiedono: “trattiamo?” e si sentono rispondere: “Farò esplodere tutto!“. Poi arriva Trump che cambia linea trattando con i terroristi come fosse anche lui un terrorista: “farò esplodere tutto!“, afferma il Tycoon nella vignetta social. E Hamas a quel punto si ammorbidisce: “trattiamo?”.