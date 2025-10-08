Pace a Gaza e non solo: Paesi Arabi pronti ad accordo storico con Israele

“Altri paesi arabi firmeranno accordi di pace con Israele se la guerra a Gaza finirà“. È quanto dichiarato al canale saudita “Al-Arabiya” dal ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, aggiungendo che il principale garante del successo dei colloqui in Egitto è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una novità importante, una ccordo storico che consentirebbe di estendere la pace, non solo alla Striscia di Gaza, ma anche in Medio Oriente, risolvendo diverse tensioni nell’area geografica in questione.

Abdelatty ha affermato che gli attuali colloqui a Sharm el-Sheikh sono incentrati sulla prima fase del piano statunitense: porre fine alla guerra, portare aiuti, restituire gli ostaggi e liberare i prigionieri di sicurezza palestinesi.