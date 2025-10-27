Ottobre rosa, l’Associazione Grace dedica una giornata alle pazienti della Breast Unit del Gom di Reggio Calabria

Una giornata all’insegna della bellezza e del benessere: è stato questo lo scopo di “Grace, l’Amore che dà la Vita”, iniziativa promossa dall’Associazione Grace ETS presso la Breast Unit del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Ieri mattina, infatti, un team di professionisti del settore medico ed estetico (associati Grace) ha fatto vivere una giornata davvero speciale alle pazienti del centro senologico realizzando laboratori di autotrucco, consulenze skincare, ed un momento di formazione sul tema “Il diritto al benessere nel percorso oncologico”. L’iniziativa, positivamente accolta dalla Direzione Strategica e da tutto il personale della Breast Unit, mira a restituire alle donne in terapia oncologica la possibilità di sentirsi valorizzate nella propria immagine e identità, promuovendo l’importanza dell’estetica oncologica come parte integrante della qualità di vita delle pazienti.

“La collaborazione con la Breast Unit del G.O.M. di Reggio Calabria – ha affermato Lidia Papisca, presidente dell’Associazione Grace ETS – rappresenta un passo importante nel nostro impegno per il benessere delle donne in terapia oncologica. Con il progetto Grace, l’Amore che dà la Vita abbiamo voluto portare un messaggio chiaro: la cura non si esaurisce nel trattamento medico, ma si estende alla sfera emotiva, psicologica ed estetica. Restituire dignità, bellezza e fiducia a una donna significa aiutarla a ritrovare sé stessa e a credere nella propria rinascita”.