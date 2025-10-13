Ottimi risultati per l’Accademia della Scherma Reggio Calabria

Due giorni di grande scherma per l’Accademia della Scherma Reggio Calabria. Si chiude con ottime soddisfazioni la prima prova di qualifica regionale di spada svoltasi a Lamezia Terme, dove gli atleti hanno dimostrato talento, impegno e determinazione. Categoria Cadetti, conquistano il pass per la prima prova nazionale di Roma: Cama Andrea, Bellesso Mattia, Cristiano Gabriele, Sorridente Grace. Categoria Giovani: pass staccato da Cristiano Gabriele e Bentivogli Anna, quest’ultima con un ottimo secondo posto.

Questo secondo posto ha fatto da preludio a una grande vittoria nella gara Assoluti femminile da parte di Anna Bentivogli. Gara che ha visto l’Accademia della scherma Reggio Calabria protagonista grazie anche alle prestazioni delle atlete Alessandra Villa e Maria Bentivogli che conquistano un meritatissimo terzo posto confermando il talento e la crescita dei nostri atleti. Da segnalare l’ottima prestazione di Arnò Filippo che conquista un ottimo 29° posto alla prima prova master di Salsomaggiore. Un applauso a tutti i partecipanti e allo staff tecnico: questi risultati sono frutto di passione, dedizione e lavoro di squadra.