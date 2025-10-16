Ottimi risultati dall’ASD Dream Team Taekwondo in Montenegro

Prestigiosissimo risultato per l’ASD Dream Team Taekwondo diretta dal maestro Orazio Cappellano, lo scorso fine settimana il team ha disputato il Montenegro Open a Pogdorica una gara di livello intenzionale che ti consente di conquistare punti nel ranking mondiale. Il team cappellano era presente in gara con 4 atleti 2 seniores e 2 cadetti. Tra i seniores sono scesi sul campo Antonino Sciacca nella categoria -68 kg che perde agli ottavi di finale con un forte atleta greco che poi va dritto sul podio, invece Ettore Lenzo nella -58 che supera le prime battute con molta tranquillità e si ferma solo ai quarti di finale in un incontro misuratissimo con l’atleta spagnolo che poi va a vincere il titolo.

Nei cadetti invece, le nuove leve promettono bene, Carmelo Abbate -37 perde anche lui di misura ai contro un forte atleta turco punta di diamante della nazionale. Infine a vincere il titolo in finale proprio contro un atleta turca è stata Giorgia Perdichizzi, che per motivi fisici è stata costretta a fare una categoria superiore alla sua la -59 ma ha dimostrato di essere lei la più forte nonostante il suo svantaggio fisico, Giorgia sotto al primo round non si è data persa e alla fine ha ribaltato l’incontro stravincendo e portandosi così a casa una prestigiosa medaglia d’oro.

Il tecnico Cappellano è contento del risultato e del lavoro svolto finora. “La stagione inizia adesso, ma ci aspettano grandi sfide e noi ci faremo trovare pronti, abbiamo tutte le carte in regola per ottenere dei risultati importanti, soprattutto un vivaio importante, in continua crescita”.