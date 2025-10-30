Oteri (Lega – Prima l’Italia): “via Rosso da Messina abbandonata al degrado e all’insicurezza. Serve un intervento urgente di sgombero e bonifica” | FOTO

“Nonostante le mie ripetute sollecitazioni e l’interrogazione formale presentata, ad oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta in merito allo sgombero e alla pulizia dell’area di via Rosso da Messina, nel quartiere Gazzi. La situazione, invece di migliorare, sta purtroppo peggiorando di giorno in giorno, degenerando in condizioni di totale abbandono e insicurezza.” inizia così la nota stampa del Consigliere Oteri di (Lega-Prima Italia).

“Stanotte, infatti, sono stati nuovamente abbandonati rifiuti e materiale di risulta all’interno di alcune case sbaraccate, trasformando la zona in una discarica a cielo aperto. A questo si aggiungono episodi sempre più frequenti di furti e intrusioni nelle abitazioni ormai svuotate, che alimentano un clima di paura e di tensione tra i residenti rimasti, che,secondo l’ultimo censimento, sono ancora 68.”

“Queste famiglie, già provate da anni di promesse e disattenzioni, vivono oggi in mezzo a sporcizia, degrado e microcriminalità. È una situazione inaccettabile, che richiede un intervento immediato e deciso. Rinnovo pertanto la richiesta di emanazione di un’ordinanza urgente di sgombero e bonifica totale dell’area, accompagnata da un presidio costante delle forze dell’ordine, per garantire la sicurezza dei cittadini e restituire dignità a un quartiere che merita rispetto.” aggiunge

“Rammento ancora una volta che il Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria cittadina, ha il dovere di intervenire per tutelare la salute pubblica e l’incolumità delle persone. Continuerò a vigilare e a denunciare questa situazione fino a quando non saranno adottati provvedimenti concreti: la zona Sud di Messina non può più essere dimenticata.” conclude